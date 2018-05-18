0
16:05
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
12:07
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
14:52
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
22:19
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
18:19
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
13:48
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
16:53
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
Еще новости
Происшествия

За приобретение и хранение «спайсов» псковский военнослужащий получил условный срок

Военнослужащий войсковой части 29760 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Как сообщили Псковскому агентству информации в Военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

Установлено, что 17 декабря 2017 года около 11:00 возле дома № 15 в Парковом переулке Пскова ефрейтор незаконно приобрел «спайсы» общей массой 0,307 грамма, которые до 17:00 19 декабря незаконно хранил без цели сбыта при себе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
18 мая 2018
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО) 1
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки
15 мая 2018
Более 12 000 пачек сигарет изъяли псковские пограничники и таможенники за сутки 1
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
12 мая 2018
Зрительница пострадала на шоу стантрайдеров на открытии мотосезона в Пскове
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность
11 мая 2018
Михаил Ведерников поручил проверить детские площадки Великих Лук на безопасность 1
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
10 мая 2018
Поехать на воды: ПАИ-live с Екатериной Суворовой
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт
07 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Весна - на дороге Псков – Гдов почти сошёл асфальт 2
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус
05 мая 2018
На Крестовском шоссе в Пскове столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус 1
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв
04 мая 2018
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Хорошо, что без жертв 6

Идет загрузка...