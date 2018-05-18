За приобретение и хранение «спайсов» псковский военнослужащий получил условный срок

14:24, 18 мая 2018, ПАИ

Военнослужащий войсковой части 29760 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Как сообщили Псковскому агентству информации в Военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

Установлено, что 17 декабря 2017 года около 11:00 возле дома № 15 в Парковом переулке Пскова ефрейтор незаконно приобрел «спайсы» общей массой 0,307 грамма, которые до 17:00 19 декабря незаконно хранил без цели сбыта при себе.