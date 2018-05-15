Самовольно оставивший часть военнослужащий из Дно приговорён к 3,5 годам условно

10:36, 18 мая 2018, ПАИ

Военнослужащий войсковой части 32010 осужден на 3,5 года условно с испытательным сроком 1 год за самовольное оставление части. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Военно-следственном отделе по Псковскому гарнизону.

22 ноября 2016 года ефрейтор без уважительных причин не прибыл к 8:30 в войсковую часть 32010, дислоцированную в Наро-Фоминске Московской области. Он стал проводить время по своему усмотрению в Наро-Фоминске, а затем - в Дно.

30 ноября 2017 года сотрудники полиции задержали военнослужащего по месту проживания родственников в Дно и препроводили его в военную комендатуру Псковского гарнизона.