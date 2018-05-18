Объявлен конкурс на замещение должности руководителя псковского фонда капремонта

15:08, 18 мая 2018, ПАИ

В Псковской области проводится конкурс на замещение должности руководителя регионального оператора – фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в фонде капитального ремонта.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, имеющие высшее образование и квалификацию по специальности строительство и (или) юриспруденция и (или) экономика; опыт работы в сфере строительства и (или) в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.

Кандидат должен знать основы Конституции Российской Федерации, федеральных законов, указов президента, постановлений Правительства, устава Псковской области, законов области. Гражданский, жилищный, бюджетный, налоговый, трудовой, градостроительный кодексы РФ. Нормативно правовые акты Российской Федерации, регулирующие организацию проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и функционирования региональной системы капитального ремонта.

Претендент на должность руководителя регионального оператора должен обладать навыками: работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; работы с Microsoft Office; работы с информационно-справочными системами (Гарант, Консультант Плюс и другие); оперативного принятия и реализации управленческих решений; организации и обеспечения выполнения задач; ведения деловых переговоров; публичного выступления; организации работы по эффективному взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления; квалифицированного и эффективного планирования работы; анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений; квалифицированной работы по недопущению личностных конфликтов.

В конкурсе участвуют граждане Российской Федерации, соответствующие требованиям, установленным статьей 178.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также обязательным квалификационным требованиям, установленным приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об утверждении обязательных квалификационных требований к руководителю, кандидату на должность руководителя специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Обстоятельствами, препятствующими назначению на должность руководителя регионального оператора, являются: признание судом кандидата на должность руководителя регионального оператора недееспособным или ограниченно дееспособным; нахождение кандидата на должность руководителя регионального оператора на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. Не допускается наличие у руководителя регионального оператора, претендента на должность руководителя регионального оператора: неснятой или непогашенной судимости; неисполненного наказания за административное правонарушение в форме дисквалификации независимо от сферы деятельности. Генеральный директор регионального оператора не может быть депутатом законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации, депутатом органа местного самоуправления, государственным служащим. Сложение депутатом законодательного (представительного) органа субъекта Российской Федерации, депутатом органа местного самоуправления своих полномочий или прекращение служебного контракта о прохождении государственной службы, освобождение от замещаемой должности государственной службы и увольнение с государственной службы кандидата на должность руководителя регионального оператора, признанного победителем открытого конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора, должны быть произведены в течение одного месяца со дня принятия соответствующего решения конкурсной комиссией.

Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса в установленный срок следующие документы: заявление; анкету по форме; две фотографии размером 4 x 6 см; справку о состоянии здоровья с заключениями следующих специалистов: нарколога, психиатра, терапевта; заверенные в установленном порядке копии документов об образовании, повышении квалификации; заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; документы воинского учета для военнообязанных лиц; копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Вышеуказанные копии документов могут быть заверены представителем организатора конкурса в случаях, когда у претендента отсутствует возможность заверить их нотариально либо в организации, выдавшей соответствующий документ.

Документы от претендентов принимаются с 17 мая по 4 июня с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30 (кроме субботы, воскресенья и официальных праздничных дней) по адресу: Псков, улица Ленина, 6А, кабинет №15.

Информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить по телефону: 8(8112) 29-98-26.