Главная зрительская зона третьего этапа Чемпионата России по ралли разместится в островской «Юности»

11:09, 18 мая 2018, ПАИ

Главная зрительская зона третьего этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2018» расположится на спортивной базе «Юность» в Островском районе. «Именно сюда 19 мая я рекомендую ехать болельщикам, там можно будет посмотреть зрелищное выступление спортивных автомобилей, а потом побывать на концерте петербургской группы «Притяжение», - сказал в интервью Псковскому агентству информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Напомним, что на базе «Юность» 19 мая в 12:00 состоится церемония открытия гонки, после которой будет дан старт первому скоростному участку «Кубок губернатора Псковской области». Он пройдёт по лыжероллерной трассе «Юности», общая протяжённость составит 1,5 километра.

Ещё одна зрительская зона в первый день ралли будет организована у деревни Апросов Новоржевского района – у трамплина, который расположен в 800 метрах от старта второго скоростного участка. «Здесь машины на большой скорости будут лететь 30-40 метров», - отметил Олег Мыслевич.

Также болельщики могут приехать на СУ 3 в район деревни Шапкино.

20 мая запланированы всего 3 спецучастка, одна дорога тупиковая – Кудеверь – Бардово. Олег Мыслевич уточнил, что в тупике будет некая пауза для участников: они смогут выпить чая, послушать музыку, восстановить силы. После запланирована перегруппировка экипажей, далее они стартуют по той же дороге в обратном направлении. Руководитель гонки заметил, что примерно посередине этого спецучастка – на расстоянии 4,5 километров от деревни Кудеверь – есть красивое место, где виден длинный прогон с поворотами. «Но туда надо ехать на полдня: нужно заехать до перекрытия дорог, а потом можно посмотреть два прохода машин», - отметил Олег Мыслевич.

Через трамплин в деревне Апросово поедут боевые машины и во второй соревновательный день, но канал пройдёт в обратную сторону.

Напомним, что организаторы просят зрителей соблюдать правила безопасности на спецучастках и воздержаться от употребления алкоголя.

Напомним, ралли «Пушкинские Горы-2018» также имеет статус IV этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли – 2018, III этапа LADA Rally Cup II этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Заявки на участие в гонке подали 55 экипажей, в том числе три с участием псковичей: под номером 38 будут стартовать петербуржец Никита Масюк и псковичка Юлия Пащинская, под номером 45 – псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь. В зачёте «Наша классика» регион представляют Анжелика Соломенник и Павел Захарченко. Их стартовый номер К7.