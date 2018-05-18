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Общество

«Газпром газораспределение Псков» запускает специализированный личный кабинет для потенциальных абонентов

Компания «Газпром газораспределение Псков» вводит в эксплуатацию новую услугу - личный кабинет заявителя на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства Псковской области к сетям газораспределения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, подать заявку на подключение к газораспределительной сети в электронном виде, приложив к ней все необходимые документы, можно пройдя по ссылке с главной страницы официального сайта компании или по прямой ссылке.

Используя услугу «Личный кабинет», заявитель имеет возможность самостоятельно контролировать каждый этап выполнения работ. Доступна информация о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, направлении в его адрес подписанного со стороны исполнителя договора о подключении и технических условий, дате заключения договора о подключении, ходе выполнения исполнителем технических условий, фактическом присоединении, а также о составлении и подписании акта о подключении (технологическом присоединении).

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