Псковский музей флота присоединится к акции «Ночь музеев»

13:12, 18 мая 2018, ПАИ

Псковский музей флота (улица Ленина, 3) присоединится к федеральной акции «Ночь музеев», сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении «Единой России». 18 мая с 19:00 до 21:00 руководитель учреждения, председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» Павел Дроздов проведет экскурсию для всех желающих.

Сегодня гости смогут ознакомиться с экспонатами, которых в музее флота насчитывается свыше 500. В рамках акции коллекция станет еще больше – ее пополнят предметы, которые собирается передать морской пехотинец из Великих Лук Владимир Кубышко.

«Особое место среди других экспонатов занимает секстан 1951 года выпуска. Прибор астрономической навигации позволяет определить координаты судна по небесным светилам. Посетители музея смогут рассмотреть устройство в деталях, а я подробно расскажу о важном мореходном инструменте, который, кстати, хорошо сохранился», - отметил Павел Дроздов.