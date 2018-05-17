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Политика

Создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов в регионах предложит «Единая Россия»

На конференции «Единой России» «Направление 2026», которая пройдет 21 мая, будет предложено создать внутрипартийную систему оценки деятельности депутатов всех уровней, являющихся членами партии. В основном, система коснется депутатов в регионах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Также будет предложено ввести электронный партийный билет с личным кабинетом на базе коммуникационной платформы «Единой России», которая находится в разработке и с этого года будет запущена. «У каждого члена партии будет доступ к этому кабинету, через который планируется проводить электронное голосование как по внутрипартийным процедурам, не связанным с выборами, так и по предварительному голосованию», – пояснили в партии.

Партийная конференция «Направление 2026» пройдет в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России». На её полях запланировано заседание Совета руководителей фракций, где будут работать дискуссионные площадки по трем направлениям с участием секретарей региональных отделений, руководителей фракций в законодательных собраниях субъектов, МКС, депутатов Госдумы.

Конференция завершает этап большой совместной работы, в рамках которой в регионах, в том числе в Псковской области, состоялись дискуссии, направленные на сбор предложений по реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. В каждом субъекте дискуссии прошли в два этапа – межмуниципальный и региональный. Регионы представили свои предложения и лучшие практики по реализации послания, а также проработали основные проблемы в этой части.

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