«Псковэнерго» завершает подготовку к ЕГЭ

11:37, 18 мая 2018, ПАИ

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершается подготовка объектов электросетевого хозяйства к обеспечению бесперебойного электроснабжения региона в период проведения Единого государственного экзамена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В этом году основной этап государственной итоговой аттестации учащихся будет проходить в период с 28 мая по 2 июля. В зоне ответственности «Псковэнерго» находятся 35 пунктов проведения ЕГЭ.

Ранее на необходимость обеспечения максимальной надежности электроснабжения итоговой аттестации нацелил персонал предприятия директор «Псковэнерго» Константин Михайлов. «В этом году все без исключения пункты проведения ЕГЭ в обязательном порядке будут оснащены системой видеонаблюдения. В случае прекращения онлайн-трансляции результаты экзамена могут быть аннулированы», - напомнил он.

На сегодняшний день энергетики завершают выполнение комплекса всех необходимых подготовительных мероприятий. В производственных отделениях электрических сетей проведено дополнительное обследование трансформаторных подстанций и линий электропередачи, задействованных в схеме электроснабжения всех пунктов приема экзаменов.

За каждым из пунктов проведения ЕГЭ в соответствии с районами эксплуатационной ответственности будет закреплена отдельная оперативно-выездная бригада соответствующего производственного отделения. Кроме того, в дни проведения ЕГЭ на дежурстве будут находиться передвижные резервные источники электроснабжения (РИСЭ), которые позволят в случаях непредвиденных технологических нарушений оперативно восстановить подачу электроэнергии на пункты приема экзаменов.

Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения организована четкая схема оповещения ответственного персонала «Псковэнерго», определен порядок взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с работниками школ, ответственными за внутренние электрические сети в зданиях.