Часть идей #Команды2018 включат в стратегию развития Псковской области

12:04, 18 мая 2018, ПАИ

Часть идей #Команды2018 включат в стратегию развития Псковской области, часть – подключат к развитию экономики: ОЭЗ «Моглино», электротехнический кластер, другие проекты дополняют сферу культуры и туризма. Об этом сообщил врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на открытии Первого форума масштабного проекта #Команда2018, который стартовал в Пскове сегодня, 18 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Отдельно глава региона остановился на направлении патриотизма в рамках проектов «Внуки истории», «Улицы героев». «Многие ветераны благодари нас за эту работу. Такой позитивный отзыв - наивысшая оценка», - сказал руководитель региона и добавил, что сегодня на форуме будет работать секция «патриотизм», которая «особенно важна для области, как для региона с древними воинскими традициями».

«Всех вас искренних, инициативных, сильных людей удивительно много в регионе, – обратился Михаил Ведерников к участникам форума. – Большая часть заявок грамотно оформлена, это значит, что вы четко знаете, чего хотите, многие рассчитаны на долгий срок реализации – месяцы и даже годы».

Как отметил ведущий форума Виталий Михайлов, в рамках проекта #Команда2018 поступила 441 заявка - 143 волонтера и 298 проектов.

С программой первого форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь. С проектами можно ознакомиться на сайте #Команда2018.

Напомним, что проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.