Шамиль Джафаров о Пскове: Здесь живут умные, взвешенные люди

12:34, 18 мая 2018, ПАИ

Умными и взвешенными людьми назвал псковичей общественный деятель и кинопродюсер Шамиль Джафаров на открытии Первого форума масштабного проекта #Команда2018, который стартовал в Пскове сегодня, 18 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Я рад, что мне посчастливилось стать одним из кураторов проекта #Команда2018, – отметил эксперт форума. – Мне здесь очень нравится. В шесть утра встал на пробежку: город чистый, весь в тюльпанах и сирени, набережные прекрасные. Думаю, здесь живут умные, взвешенные люди, которым просто нужно предложить новые проекты».

«Жду не дождусь, когда мы начнем работать вместе», - добавил Шамиль Джафаров.

С программой первого форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь. С проектами можно ознакомиться на сайте #Команда2018.

Напомним, что проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.