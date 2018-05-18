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Культура

«Ленфильм» снимет в Пушкинских Горах картину с Сергеем Безруковым

В Пушкинских Горах стартуют съёмки фильма об Александре Пушкине, главную роль в котором сыграет Сергей Безруков. Об этом сообщил директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин на открытии Первого форума масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который стартовал в Пскове 18 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Эдуард Пичугин отметил, что в Каннах уже анонсировали картину. Для иностранного зрителя она будет называться «В поисках Пушкина», на русском рынке выйдет под названием «Учености плоды». По словам Эдуарда Пичугина, это международный проект. «Думаю, во время съемок мы задействуем волонтеров», - добавил директор «Ленфильма».

«Мы рассматриваем Псковскую область не просто как нашего соседа, а как продолжение экстерьеров «Ленфильма», - заявил он и заметил, что регион богат на прекрасные виды.

«Хочу пожелать, чтобы вы не чувствовали никаких преград, чтобы ваши идеи смогли качественно изменить жизнь вокруг», - обратился к участникам форума директор «Ленфильма». Он подчеркнул, что форум – это качественный шаг вперед, и выразил надежду на то, что идеи участников #Команды2018 будут максимально реализованы. «Не замечайте преград, их нет», - добавил Эдуард Пичугин.

С программой первого форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь. С проектами  можно ознакомиться на сайте #Команда2018.

Напомним, что проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

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