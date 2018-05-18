Сангаджи Тарбаев: Хочу, чтобы #Команда2018 стала символом прорыва в развитии Псковской области

12:19, 18 мая 2018, ПАИ

«Хочу, чтобы #Команда 2018 стала символом прорыва в развитии вашего региона», - заявил телевизионный ведущий, капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев на открытии первого форума масштабного проекта #Команда2018 18 мая в Пскове.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Сангаджи Тарбаев отметил, что смог приехать на форум в Псков буквально на несколько часов, поскольку у него очень плотный график.

«Я ведь приехал сюда не потому, что очень люблю Псков или привязался к нему, а потому что здесь есть человек по фамилии Ведерников, - сказал Сангаджи Тарбаев. - Так вот, я хочу пожелать, чтобы в #Команде2018 появлялись личности, чтобы появлялись люди, которые создают проекты, ради которых люди не уезжают, а работают в Пскове».

Напомним, что проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

С программой первого форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь. С проектами можно ознакомиться на сайте #Команда2018.