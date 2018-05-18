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Общество

Гедиминас Таранда: Пушкинский праздник – наш общий фестиваль, который мы делаем #Командой2018

Заслуженный деятель искусств России и балетмейстер Гедиминас Таранда назвал 52-й Всероссийский Пушкинский праздник поэзии общим фестивалем, который делает #Командой2018. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации  с открытия Первого форума масштабного проекта #Команда2018, который проходит сегодня, 18 мая, в Пскове.

«У нас впереди 52-й Пушкинский фестиваль - очень интересное событие, которые мы вместе готовим, – отметил Гедиминас Таранда. – Вчера мы встречались с театром «Гвозди», с «Архитеатром», с «Вечевым орденом». Мы нашли несколько интересных решений для фестиваля. Это наш общий праздник, наш общий фестиваль, который мы делаем #Командой2018».

Также балетмейстер передал участникам большой привет от 4-кратного олимпийского чемпиона Алексея Немова, который также является экспертом #Команды2018, но сейчас находится в Нью-Йорке, поэтому не смог прибыть на форум в Псков.  «Всем поклон от него, он с нами, и интересуется нашей работой», - сказал Гедиминас Таранда.

«Нравится мне в городе Пскове, здесь не дают отдохнуть, – добавил он. – #Команда2018 – команда рабочая. Мы не любим долго болтать. В Псковской области поле не паханное, и это здорово».

Напомним, что проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

С программой первого форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь, с проектами  - на сайте #Команда2018.

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