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Общество

Новые ясельные группы будут открыты в Пскове, Псковском районе и Великих Луках

Новые ясельные группы будут открыты в Пскове, Псковском районе и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов.

Он напомнил, что Псковская область получила 244 млн рублей на 2018 год и 154 млн на 2019-й на создание новых ясельных мест на территории региона. «Для нас принципиальное значение имеют те муниципальные образования, где наибольшая очередь. Это Псков, Великие Луки, Псковский район», - подчеркнул Александр Седунов.

Масштабный проект будет осуществляться в рамках государственной федеральной программы по развитию образования, рассчитанной на 2018 - 2021 годы. «Мы ожидаем, что на протяжении этого времени сможем справиться со всеми поставленными задачами и обеспечить создание новых ясельных мест», - сказал начальник областного управления образования.

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