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Общество

18-летнего убийцу задержали полицейские в Печорах

Сотрудники МО МВД России «Печорский» по подозрению в совершении убийства задержали 18-летнего молодого человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 18 мая в Печорах на улице Рижской был обнаружен труп  34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. 

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении данного противоправного деяния, которым оказался безработный житель Печор. По имеющимся данным, между ним и его оппонентом после совместного распития спиртного произошла ссора, после чего он избил мужчину и скрылся.

Как отметили в пресс-службе, в кратчайшие сроки установить его личность во многом помогли показания свидетеля произошедшего, которого сумел выявить старший участковый уполномоченный полиции, одним из первых прибывший на место преступления.

В настоящее время Псковский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета  Российской Федерации по Псковской области проводит необходимые следственные действия.

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