Иван Цецерский поздравил митрополита Евсевия с днём рождения

13:39, 18 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 18 мая, глава Пскова Иван Цецерский поздравил митрополита Евсевия с 79-летием, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Глава города пожелал имениннику здоровья и бодрости духа, а также вручил приветственный адрес, памятный подарок и цветы. В ответ митрополит Евсевий подарил Ивану Цецерскому икону Божьей Матери Мирожская.

Напомним, митрополит Евсевий (в миру Николай Саввин) - епископ Русской православной церкви на покое. Он был назначен архиепископом Псковским и Великолукским в 1993 году, в 2008 году возведен в сан митрополита. За эти годы благодаря его участию построено и возведено более 100 храмов и часовен, возрождена монашеская жизнь в Святогорском, Мирожском, Снетогорском, Крыпецком, Никандровом, Елеазаровском, Творожковском, Введенском и Симанском Спасо-Казанском монастырях. Дальнейшее развитие получил Псково-Печерский монастырь, который и сейчас является духовным центром Псковской епархии.

В 2014 году, после выделения Великолукской епархии, титул митрополита был изменен на «Псковский и Порховский», образована Псковская митрополия, главой которой был Евсевий. 14 мая Священный синод рассмотрел прошение митрополита Евсевия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летнего возраста и удовлетворил его. Местом пребывания на покое митрополита Евсевия определен Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.