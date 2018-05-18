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Общество

Организаторы праздничных мероприятий к Дню Победы в Пскове получили благодарственные письма

Сегодня, 18 мая, на итоговом оргкомитете глава города Пскова Иван Цецерский поблагодарил организаторов праздничных мероприятий, посвященных 73-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, Иван Цецерский вручил благодарственные письма руководителям структурных подразделений, общественных организаций, военных и полиции.

Он отметил четкость и слаженность проведения всех запланированных торжеств. «В рамках нашего плана, разработанного оргкомитетом к празднику, было проведено 45 мероприятий. И всем им дана высокая оценка, как со стороны ветеранов, так и со стороны жителей и гостей нашего города», - подчеркнул глава муниципалитета.

Руководитель Пскова передал участникам итогового оргкомитета слова благодарности от врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за достойную работу и нацелил их на дальнейшую активную деятельность по организации мероприятий при проведении последующих годовщин Победы.

Отдельные слова благодарности за четкость и слаженность глава города адресовал службам, обеспечившим безопасность проведения праздника, организацию и проведение военного парада, культурных и спортивных мероприятий, акции «Бессмертный полк» и порядок в местах массовых гуляний горожан.

Иван Цецерский напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже подписал Указ по подготовке к празднованию 75-летия Победы, в связи с чем Псковская область должна предложить свои идеи по участию в праздновании юбилея Победы, и администрации города также предстоит провести работу над пожеланиями горожан при подготовке к празднованию этой даты.

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