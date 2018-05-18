Разработан механизм проведения рейдов по псковским общепитам, продающим алкоголь

14:39, 18 мая 2018, ПАИ

Механизм проведения профилактических рейдов для контроля за деятельностью объектов общепита, реализующих алкоголь, разработан в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В городе состоялось рабочее совещание по вопросам контроля за деятельностью объектов общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, под председательством и. п. главы администрации Александра Коновалова. В мероприятии также приняли участие представители Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике администрации Псковской области, Управления Роспотребнадзора по региону, прокуратуры Пскова, УМВД по городу Пскову, комитета ГО и ЧС администрации города.

В ходе встречи участники подробно обсудили вопрос, поднятый ранее на заседании межведомственной муниципальной комиссии по профилактике правонарушений, которая состоялась на прошлой неделе. Тогда в докладе заместителя начальника полиции УМВД России по городу Пскову Дмитрия Чупранкова было сказано, что собственники объектов торговли, преобразованных в общепит, не соблюдают нормы гигиенических правил. Это относится к массово открывшимся в Пскове точкам продажи пивной продукции, которые позиционируют себя как кафе, но не имеют ни туалетов, ни соответственного меню, ни достаточного размера помещений.

На заседании рабочей группы подробно о ситуации в отрасли доложил начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД по городу Пскову Евгений Кулешов.