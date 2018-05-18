Началась работа секций Первого форума проекта #Команда2018

15:04, 18 мая 2018, ПАИ

В Пскове началась работа секций в рамках Первого форума масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который стартовал в Пскове 18 мая. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, эксперты проведут работу с участниками #Команды2018 по направлениям их проектов.

Среди направлений - волонтёрство и общественная деятельность, патриотизм, молодёжная политика и образование, экономика, культура и туризм, информационная политика, экология и сельское хозяйство, спорт и здравоохранение.

Завершится день пленарным заседанием на тему «#Команда2018» — создаем регион больших возможностей».

Напомним, что проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

С программой первого форума #Команда2018 можно ознакомиться здесь, с проектами - на сайте #Команда2018.