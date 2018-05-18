Северный ветер и до +20 градусов ожидаются в Псковской области 19 мая
19 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +8 до +13 градусов, днем – от +15 до +20. Будет дуть ветер северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.