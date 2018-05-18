Возвращением на набережную Великой инсталляции «Россия начинается здесь» обеспокоено псковское отделение ВООПИиК

17:14, 18 мая 2018, ПАИ

Псковское областное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК) обеспокоено возвращением на набережную реки Великая инсталляции «Россия начинается здесь». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

«Кремль не фон для разных надписей, чтобы там не было написано. Эта штука не должна быть там. Совершенно лишняя деталь, от которой лично мне на Кремль и смотреть не хочется», - заявил ПАИ руководитель псковского ВООПИиК Андрей Лебедев.

В связи с этим общественная организация обратилась к главе администрации Пскова Александру Братчикову, прокурору области Сергею Белову и руководителю Управления федеральной антимонопольной службы по региону Ольге Милонаец с требованием не допустить возвращения на набережную конструкции «Россия начинается здесь».

Как отмечается в разосланных заявлениях, подписанных Андреем Лебедевым: «Руководство Псковского отделения ВОО «ВООПИиК» выражает свою глубокую озабоченность, связанную с тем, что данное решение приведет к грубейшим нарушениям законодательства в сфере охраны культурного наследия».

В ВООПИиК считают, что инсталляция была установлена в 2017 году незаконно, поскольку её размещение в охранной зоне псковского Кремля напрямую нарушает пункт 1.11 приложения №2 к постановлению №674 Псковского областного собрания депутатов «Об утверждении границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля», согласно которым в охранной зоне запрещается размещение рекламных конструкций любых форматов на земельных участках, на зданиях, строениях, сооружениях. «Кроме того, в пункте 10 настоящего постановление указан прямой запрет на установку крупногабаритных временных сооружений, за исключением установленных на срок проведения публичных мероприятий», - говорится также в документах, подготовленных общественной организацией.

«Схема границ зон охраны свидетельствует о том, что земельный участок, на котором была установлена и планируется повторная установка конструкции, относится к охранной зоне», - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что статус особо ценных объектов культурного наследия определен на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 17 сентября 2016 года № 1975-Р, статус объектов культурного наследия федерального значения - на основании постановления Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 года, а также приказа Государственного комитета Псковской области по охране культурного наследия № 564 от 28 декабря 2016 года об утверждении границ и предмета охраны исторического поселения «Псков», где в приложении № 2 указан список объектов культурного наследия федерального значения, к которым относится ансамбль псковского Кремля».

Кроме того, глава областного отделения общественной организации напоминает, что данная конструкция установлена в месте, до которого может подняться вода в Великой при паводке, «во время которого представляет реальную угрозу для окружающих, поэтому была демонтирована этой весной».

Также ВООПИиК обратилось в суд с исковым заявлением об обязанности администрации города воздержаться от установки металлической конструкции на набережной.