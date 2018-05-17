Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину состав нового Правительства
Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину предложения по составу нового Правительства на встрече в президентской резиденции Бочаров ручей в Сочи, пишет «Коммерсантъ».
Напомним, структуру кабинета министров утвердил президент 15 мая. Ожидается, что Владимир Путин подпишет указы о назначении новых министров сегодня, 18 мая.
На должности заместителей председателя правительства предлагаются:
- первый вице-премьер — Антон Силуанов;
- вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова;
- вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец;
- вице-премьер по строительству — Виталий Мутко;
- вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак;
- вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов;
- вице-премьер по транспорту — Максим Акимов;
- вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев;
- вице-премьер—глава аппарата правительства — Константин Чуйченко;
- вице-премьер — Юрий Трутнев.
При этом должности вице-премьеров покинули Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов и Александр Хлопонин. По данным «Коммерсанта», Аркадий Дворкович вместе с Виктором Вексельбергом, вероятно, возглавят фонд «Сколково».
На должности министров предложены следующие кандидатуры:
- министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;
- министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев (сменит Владимира Пучкова);
- министр здравоохранения — Вероника Скворцова;
- министр иностранных дел — Сергей Лавров;
- министр культуры — Владимир Мединский;
- министр обороны — Сергей Шойгу;
- министр науки и высшего образования — Михаил Котюков;
- министр просвещения — Ольга Васильева;
- министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев (сменит Льва Кузнецова);
- министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (сменит Сергея Донского);
- министр промышленности и торговли — Денис Мантуров;
- министр цифрового развития — Константин Носков;
- министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (сменит Александра Ткачева);
- министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев (сменит Михаила Меня);
- министр спорта — Павел Колобков;
- министр транспорта — Евгений Дитрих (сменит Максима Соколова);
- министр труда и социальной защиты — Максим Топилин;
- министр финансов — Антон Силуанов;
- министр юстиции — Александр Коновалов;
- министр экономического развития — Максим Орешкин;
- министр энергетики — Александр Новак;
- министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов (сменит Александра Галушку).