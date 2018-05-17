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Политика

Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину состав нового Правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину предложения по составу нового Правительства на встрече в президентской резиденции Бочаров ручей в Сочи, пишет «Коммерсантъ». 

Напомним, структуру кабинета министров утвердил президент 15 мая. Ожидается, что Владимир Путин подпишет указы о назначении новых министров сегодня, 18 мая.

На должности заместителей председателя правительства предлагаются:

- первый вице-премьер — Антон Силуанов;

- вице-премьер по социальной политике — Татьяна Голикова;

- вице-премьер по культуре и спорту — Ольга Голодец;

- вице-премьер по строительству — Виталий Мутко;

- вице-премьер по промышленности — Дмитрий Козак;

- вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу — Юрий Борисов;

- вице-премьер по транспорту — Максим Акимов;

- вице-премьер по агропромышленному комплексу — Алексей Гордеев;

- вице-премьер—глава аппарата правительства — Константин Чуйченко;

- вице-премьер — Юрий Трутнев.

При этом должности вице-премьеров покинули Аркадий Дворкович, Сергей Приходько, Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов и Александр Хлопонин. По данным «Коммерсанта», Аркадий Дворкович вместе с Виктором Вексельбергом, вероятно, возглавят фонд «Сколково».

На должности министров предложены следующие кандидатуры:

- министр внутренних дел — Владимир Колокольцев;

- министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) — Евгений Зиничев (сменит Владимира Пучкова);

- министр здравоохранения — Вероника Скворцова;

- министр иностранных дел — Сергей Лавров;

- министр культуры — Владимир Мединский;

- министр обороны — Сергей Шойгу;

- министр науки и высшего образования — Михаил Котюков;

- министр просвещения — Ольга Васильева;

- министр по делам Северного Кавказа — Сергей Чеботарев (сменит Льва Кузнецова);

- министр природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин (сменит Сергея Донского);

- министр промышленности и торговли — Денис Мантуров;

- министр цифрового развития — Константин Носков;

- министр сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев (сменит Александра Ткачева);

- министр строительства и ЖКХ — Владимир Якушев (сменит Михаила Меня);

- министр спорта — Павел Колобков;

- министр транспорта — Евгений Дитрих (сменит Максима Соколова);

- министр труда и социальной защиты — Максим Топилин;

- министр финансов — Антон Силуанов;

- министр юстиции — Александр Коновалов;

- министр экономического развития — Максим Орешкин;

- министр энергетики — Александр Новак;

- министр по развитию Дальнего Востока — Александр Козлов (сменит Александра Галушку).

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