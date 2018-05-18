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Общество

Великолучанку приговорили к обязательным работам за ночлег в чужом доме

Собранные Опочецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении 49-летней жительницы Великих Лук. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Следствие установило, что 26 января осужденная приехала в одну из деревень Опочецкого района, взломала дверь и незаконно проникла в дачный дом жительницы Санкт-Петербурга, чтобы переночевать, где позднее ее задержали полицейские, которые прибыли по сообщению бдительных соседей.

Приговором суда виновной назначили наказание в виде 220 часов обязательных работ.

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