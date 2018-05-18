0
20:17
Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:05
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится
18:06
Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил Михаил Ведерников
17:27
25-летие отметил Псковский Центр лечебной педагогики
17:14
Возвращением на набережную Великой инсталляции «Россия начинается здесь» обеспокоено псковское отделение ВООПИиК
16:42
Гедиминас Таранда предложил проводить регулярные литературные вечера на набережной в Пскове
16:05
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Операция «Должник» проходит в Псковской области

В целях выявления и привлечения к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа, а также ликвидации задолженностей на территории Псковской области с 14 мая по 23 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области. 

Мероприятие проводится с участием сотрудников полиции и судебных приставов. Сотрудники ведомств проверяют неплательщиков административных штрафов за правонарушения на транспорте.

Будут осуществляться выходы по месту жительства должников. Участники рейдов проверят их имущественное положение, установят источники дохода неплательщиков, произведут аресты имущества, что позволит взыскать задолженность и окончить имеющиеся производства фактическим исполнением.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» завершится 23 мая.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2018
Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится
18 мая 2018
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится
Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил Михаил Ведерников
18 мая 2018
Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил Михаил Ведерников
25-летие отметил Псковский Центр лечебной педагогики
18 мая 2018
25-летие отметил Псковский Центр лечебной педагогики
Возвращением на набережную Великой инсталляции «Россия начинается здесь» обеспокоено псковское отделение ВООПИиК
18 мая 2018
Возвращением на набережную Великой инсталляции «Россия начинается здесь» обеспокоено псковское отделение ВООПИиК 4
Гедиминас Таранда предложил проводить регулярные литературные вечера на набережной в Пскове
18 мая 2018
Гедиминас Таранда предложил проводить регулярные литературные вечера на набережной в Пскове 1
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО)
18 мая 2018
Мотоциклиста-нарушителя преследовали сотрудники ГИБДД в Пскове (ВИДЕО) 4
Закладка вишнёвой аллеи #Команда2018 в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2018
Закладка вишнёвой аллеи #Команда2018 в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...