Операция «Должник» проходит в Псковской области

17:19, 18 мая 2018, ПАИ

В целях выявления и привлечения к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административного штрафа, а также ликвидации задолженностей на территории Псковской области с 14 мая по 23 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Мероприятие проводится с участием сотрудников полиции и судебных приставов. Сотрудники ведомств проверяют неплательщиков административных штрафов за правонарушения на транспорте.

Будут осуществляться выходы по месту жительства должников. Участники рейдов проверят их имущественное положение, установят источники дохода неплательщиков, произведут аресты имущества, что позволит взыскать задолженность и окончить имеющиеся производства фактическим исполнением.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» завершится 23 мая.