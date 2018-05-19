Популярные произведения Бетховена, Грига и Бизе прозвучат на концерте «Музыка в ночи» в Пскове

17:40, 19 мая 2018, ПАИ

Симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением дирижера Николая Хондзинского исполнит популярные произведения Бетховена, Грига и Бизе на концерте «Музыка в ночи», который состоится 19 мая в БКЗ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Симфония № 5 до минор, сочинение 67, написанная Людвигом ван Бетховеном в 1804—1808 годах, — одно из самых знаменитых и популярных произведений классической музыки и одна из наиболее часто исполняемых симфоний. Впервые исполненная в 1808 году в Вене, симфония вскоре приобрела репутацию выдающегося произведения. Э. Т. А. Гофман назвал симфонию «одним из самых значительных произведений эпохи». Сам Бетховен говорил о главном мотиве первой части симфонии: «Так судьба стучится в дверь»

Сюита «Пер Гюнт» (норв. Peer Gynt) — камерно-симфоническое музыкальное произведение, специально написанное к одноименной театральной пьесе Генрика Ибсена норвежским композитором Эдвардом Григом в 1875 году (соч. 23). Премьера постановки пьесы (вместе с музыкой Э. Грига) состоялась 24 февраля 1876 года в Христиании (ныне город Осло).

Изначально партитура состояла из пяти актов и содержала 28 музыкальных произведений. Но потом большая их часть была утрачена вплоть до 1980-х годов. В настоящее время 8 наиболее популярных музыкальных композиций составляют 2 сюиты. В программе концерта прозвучит Сюита № 1.

Премьера «Кармен» состоялась во Франции в Париже в театре «Опера-Комик» 3 марта 1875 года и закончилась полным провалом. Даже парижане, считавшиеся искушёнными зрителями, оказались не готовы к подобному реализму на сцене. «Кармен» надолго исчезла с парижских подмостков и была возобновлена лишь в 1883 году в редакции Эрнеста Гиро (Гиро заменил разговорные диалоги речитативами, а также добавил несколько балетных сцен, использовав музыку из других произведений Жоржа Бизе). В немалой степени возвращению оперы на парижскую сцену способствовало триумфальное шествие оперы «Кармен» по городам Европы, России и Америки. Испанский композитор И. Альбенис писал про эту оперу: «Я не знаю, как Бизе удалось это сделать, но Испания не родила ничего более испанского, чем «Кармен»!».

Также в рамках ночного концерта с симфоническим оркестром выступит талантливый виолончелист, лауреат многочисленных международных конкурсов, солист группы DAGAMBA Антон Троцюк. Он исполнит «Элегию» Габриэля Форе.

Начало концерта - в 22:00. Билеты на сайте и в кассе филармонии

Для зрителей старше 18 лет.