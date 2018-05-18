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Общество

Свой спектакль на фестивале «Монофест» в Перми представит актриса Псковского театра драмы Ирина Смирнова

Актриса Псковского театра драмы Ирина Смирнова представит свой спектакль на пятом юбилейном фестивале «Монофест», который 18 мая начинает свою работу в Перми.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона, организатор фестиваля - Пермское отделение СТД РФ при поддержке министерства культуры Пермского края.

Отмечается, что в этом году в адрес пермского «Монофеста» пришло более 60 заявок из разных городов России, а также из Франции, Болгарии, Испании, Италии, Белоруссии и Армении. По итогам отбора, в конкурсную афишу фестиваля вошли 12 постановок, в том числе спектакль Псковского академического театра драмы имени А.С.Пушкина «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин», созданный актрисой псковской труппы Ириной Смирновой с помощью режиссера Александра Кладько.

Спектакль будет показан в Перми 19 мая на «Сцене-Молот» — малой сцене Пермского академического «Театра-Театра».

В этом году победителями фестиваля станут создатели моноспектакля в трех номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера» и «Лучшая актерская работа».

Также члены жюри имеют право удостоить двух конкурсантов звания лауреатства и присудить им специальные призы за конкретные художественные ценности моноспектакля. Например, за умение работать с современной прозой, за сценическое воплощение классической драматургии или за работу художника спектакля.

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