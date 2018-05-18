Псковичи завоевали медали на Чемпионате России по ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата

18:00, 18 мая 2018, ПАИ

Псковичи заняли призовые места на Чемпионате России 2018 года по спортивному ориентированию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который состоялся 10-18 мая, сообщили Псковскому агентству информации в спортивном клубе ориентирования «Русь».

В чемпионате участвовали 80 спортсменов из разных регионов России, Эстонии и Латвии.



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»



Фото: Спортивный клуб ориентирования «Русь»

































В первый день соревнований спортсмены состязались в личном зачёте, где псковичи Марина Борисенкова и Эдуард Огинский завоевали две золотые медали.

Во второй день соревнований в командном зачёте Псковская область заняла второе место после сборной Свердловской области. Регион представляли спортсмены, члены сборной России: Эдуард Огинский, Марина Борисенкова и Валерий Иванов.

Третий день прошел в спринте у женщин - Марина Борисенкова стала бронзовым призером, Оксана Озол стала четвертой, уступив лидерам несколько секунд.

Все дистанции соответствовали уровню мировых чемпионатов и их постановщиками являлись специалисты российского трейл-ориентирования Александр Кобзарев (Москва) и Валерий Крутышев (Петрозаводск).

От Псковской области в соревнованиях принимали участие спортсмены Эдуард Огинский, Марина Борисенкова, Валерий Иванов, Оксана Озол, Александр Ефремов и Артем Ишин.

Как отметили организаторы соревнований, все члены псковской сборной являются воспитанниками тренера Александра Борисова. «Благодаря успешным выступлениям псковские спортсмены закрепили свои позиции в национальной сборной страны, в составе которой будет представлять Россию уже этим летом на мировом чемпионате по спортивному ориентированию в Латвии», - отметили в клубе ориентирования «Русь».

Организаторами соревнований выступил спортивный клуб ориентирования «Русь».