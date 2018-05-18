Всероссийский День посадки леса отмечается 19 мая

09:00, 19 мая 2018, ПАИ

Ежегодно 19 мая проходит экологическая акция «Всероссийский День посадки леса», организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства. Как сообщает calend.ru, во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах в этот день проходят субботники по посадке деревьев.

Всероссийский День посадки леса впервые отметили 14 мая 2011 года, именно этот год был провозглашен ООН Международным годом леса. По итогам акции было посажено почти 25 миллионов саженцев, общая площадь посадок составила более семи тысяч гектаров, а в мероприятии приняли участие более 200 тысяч добровольцев из 60 регионов. Эту экологическую инициативу поддержало правительство РФ, и национальный день посадки леса было решено проводить ежегодно.

Официально мероприятия в рамках акции проходят в течении месяца (в основном - апрель-май). Лесничества берут на себя определение участков для посадки, готовят почву, обеспечивают посадочным материалом. Добровольцам выдается инвентарь, проводится инструктаж, как правильно посадить дерево.