Полиция задержала местного жителя, который похитил телефон и сумку-рюкзак у прохожего в Печорах

15:56, 18 мая 2018, ПАИ

В Печорах полиция задержала местного жителя, который похитил телефон и сумку-рюкзак у прохожего. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в Печорах вечером 16 мая возле дома по улице Рижской у 40-летнего гражданина ранее судимый 31-летний местный житель открыто похитил мобильный телефон и сумку-рюкзак с вещами, после чего скрылся.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.