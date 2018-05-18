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Культура

Исторический парк «Былины дневного Пскова» предлагается создать в Выбутах

В Выбутах в Псковском районе предлагается создать исторический парк «Былины древнего Пскова». Эту инициативу  презентовал руководитель общественной организации «Были древнего Пскова» Василий Мизгирёв на секции «Культура и туризм», которая работает в рамках первого форума масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 в Пскове 18 мая. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, на секции кураторами выступили директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда и директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. Среди региональных экспертов - председатель Общественного совета по туризму при Государственном комитете Псковской области по культуре, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова и директор псковского областного колледжа искусств Зинаида Иванова.

 Василий Мизгирёв рассказал, что «Исторический парк «Былины древнего Пскова» - это интерактивный парк для отдыха и развлечений жителей области, для проведения военно-исторических фестивалей, народных гуляний.  Василий Мизгирёв заметил, что на карте Псковская область напоминает медведя в боевой стойке. Он добавил, что посетители парка смогут увидеть, каким был уклад жизни еще до принятия христианства, отследить процесс становления русского государства на примере истории Псковщины. 

«Мы проект вытягиваем сами и не рассчитываем ни на чью помощь. Нам только нужно разрешение, потому что археологи, например, недовольны нашей задумкой. Помощи не просим, но и не отказываемся», - добавил автор.

Гедиминас Таранда заявил, что для развития такого городка необходимо продумать жилье для туристов, питание, оборудовать туалеты, «а иначе придется отлавливать гостей по кустам». «Ставьте стражей, как в настоящем городе», - посоветовал он. Василий Мизгирев заверил, что на фестивале «Хельга», который он организует уже несколько лет, все эти механизмы уже отлажены и работают.

Нина Витковская презентовала модную медиа-экспедицию «Ганзейскими путями» для журналистов, направленную на создание медиаконтента на трех языках: английском, немецком и русском, а также популяризацию Ганзейских дней. «Если у нас будет достаточно лодок, то возьмем всех желающих в сплав», - сказала она.

Гедиминас Таранда предложил авторам проекта связаться с медиа-группой из европейских стран, чтобы освещение предстоящего праздника было не только с российской стороны.

Второй проект Нины Витковской - открытый региональный молодежный оркестр русских народных инструментов

Гедиминас Таранда считает, что для выступления таких коллективов нужны фестивали и традиционные праздники. Например, фестивали реконструкторов. Он также предложил организовать своего рода лагерь для артистов такого оркестра и отметил, что на Всероссийский Пушкинский праздник поэзии готов принять балалаечников, гусляров.

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