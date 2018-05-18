25-летие отметил Псковский Центр лечебной педагогики

17:27, 18 мая 2018, ПАИ

Государственному бюджетному учреждению образования Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» исполнилось 25 лет.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента, поздравить всех, кто причастен к работе учреждения, оказывающего комплексную социальную помощь детям с особенностями развития, пришли многочисленные гости: первый заместитель губернатора области Вера Емельянова, председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, начальник областного управления образования Александр Седунов, уполномоченный по защите прав ребёнка в Псковской области Наталия Соколова, председатель Общественного Союза «Инициатива Псков» (Германия), почётный гражданин Пскова Клаус Томас Эберль, делегации немецких и голландских партнёров, воспитанники центра и их родители, а также участники фестиваля «Другое искусство», проходящего в эти дни в Пскове.

Праздник начался с театрального представления, которое развернулось на поляне у Центра лечебной педагогики. Свой спектакль представил лауреат театральной премии «Золотая маска» - интегрированный театр-студия «Круг II» из Москвы.

Затем к гостям праздника обратился директор «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области», член Общественной палаты РФ Андрей Царёв. «Мы гордимся, что у нас столько друзей, - обратился он к присутствующим. - 25 лет назад очень много людей объединили свои усилия, чтобы наш центр появился. Нам очень повезло, что нас поддержали партнёры из Германии, городские и областные власти, родители, общественные организации». Андрей Царёв поблагодарил всех, кто на протяжении этого времени помогал Центру лечебной педагогики.

«Эти 25 лет прошли как один день. Мы не заметили эти годы, потому что мы все вместе были очень заинтересованы создать место, где будет хорошо всем и каждому», - сказала первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она также выразила особые слова признательности всем, кто сделал возможным реализацию проекта по созданию Центра лечебной педагогики.

От имени депутатов областного Собрания к сотрудникам центра обратился Владимир Яников: «Вы занимаетесь по-настоящему важным и нужным делом! Спасибо за ваш благородный труд!» Парламентарий передал Андрею Царёву приветственный адрес, подписанный спикером регионального парламента Александром Котовым, подарок Центру лечебной педагогики и благодарности Псковского областного Собрания депутатов семи сотрудникам учреждения.

Слова поздравления со сцены также прозвучали от председателя Общественного Союза «Инициатива Псков» Клауса Томаса Эберля, детского омбудсмена Наталии Соколовой и от исполняющей обязанности министра образования и науки РФ Ольги Васильевой – приветствие в честь 25-летия Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, зачитала представитель федерального министерства.

В завершение родители детей с ограниченными возможностями здоровья исполнили песню в благодарность педагогам Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения.