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Кубок губернатора Псковской области впервые разыгрывается на ралли «Пушкинские Горы-2018»
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Ралли «Пушкинские Горы-2018» стартовало в Островском районе
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Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы – 2018» состоится 19 мая в Островском районе
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Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы – 2018» состоится 19 мая в Островском районе

19 мая в 12:00 в Островском районе на базе «Юность» состоится церемония открытия третьего этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2018», после которой будет дан старт первому скоростному участку «Кубок губернатора Псковской области». Он пройдёт по лыжероллерной трассе «Юности», общая протяжённость составит 1,5 километра, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области. 

Ралли «Пушкинские Горы-2018» также имеет статус IV этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли – 2018, III этапа LADA Rally Cup  II этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Заявки на участие в гонке подали 55 экипажей, в том числе три с участием псковичей: под номером 38 будут стартовать петербуржец Никита Масюк и псковичка Юлия Пащинская, под номером 45 – псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь. В зачёте «Наша классика» регион представляют Анжелика Соломенник и Павел Захарченко. Их стартовый номер К7.

Напомним, главная зрительская зона третьего этапа Чемпионата России по ралли разместится в островской «Юности». Ещё одна в первый день ралли будет организована у деревни Апросов Новоржевского района – у трамплина, который расположен в 800 метрах от старта второго скоростного участка. Также болельщики могут приехать на СУ 3  в район деревни Шапкино.

20 мая запланированы всего 3 спецучастка, одна дорога тупиковая – Кудеверь – Бардово.

Организаторы просят зрителей соблюдать правила безопасности на спецучастках и воздержаться от употребления алкоголя.

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