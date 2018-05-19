Церемония открытия ралли «Пушкинские Горы – 2018» состоится 19 мая в Островском районе

11:00, 19 мая 2018, ПАИ

19 мая в 12:00 в Островском районе на базе «Юность» состоится церемония открытия третьего этапа Чемпионата России – ралли «Пушкинские Горы – 2018», после которой будет дан старт первому скоростному участку «Кубок губернатора Псковской области». Он пройдёт по лыжероллерной трассе «Юности», общая протяжённость составит 1,5 километра, сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области.

Ралли «Пушкинские Горы-2018» также имеет статус IV этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли – 2018, III этапа LADA Rally Cup II этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского».

Заявки на участие в гонке подали 55 экипажей, в том числе три с участием псковичей: под номером 38 будут стартовать петербуржец Никита Масюк и псковичка Юлия Пащинская, под номером 45 – псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь. В зачёте «Наша классика» регион представляют Анжелика Соломенник и Павел Захарченко. Их стартовый номер К7.

Напомним, главная зрительская зона третьего этапа Чемпионата России по ралли разместится в островской «Юности». Ещё одна в первый день ралли будет организована у деревни Апросов Новоржевского района – у трамплина, который расположен в 800 метрах от старта второго скоростного участка. Также болельщики могут приехать на СУ 3 в район деревни Шапкино.

20 мая запланированы всего 3 спецучастка, одна дорога тупиковая – Кудеверь – Бардово.

Организаторы просят зрителей соблюдать правила безопасности на спецучастках и воздержаться от употребления алкоголя.