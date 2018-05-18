Для удобства гостей на концерт «Воздух-джаз» в Пскове будет организован трансфер

16:46, 18 мая 2018, ПАИ

Для удобства гостей на концерт «Воздух-джаз», который пройдёт сегодня, 18 мая, III Международного фестиваля людей с особенностями развития «Другое искусство» в Пскове, будет организован трансфер. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Автобусы будут отправляться от Псковского театра драмы в 18:30 и 19:00.

Напомним, на бесплатном уличном концерте «Воздух-джаз» выступит петербургская музыкальная группа «St. Petersburg Ska-Jazz Review». Концерт состоится на территории Центра лечебной педагогики по адресу: улица Яна Райниса, 56. Начало - в 19:30.