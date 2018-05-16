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Экономика

В 2,6 раза больше жилья ввели в эксплуатацию в Псковской области в первом квартале этого года

В 2,6 раза больше жилья ввели в эксплуатацию в Псковской области в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом в предыдущего, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По данным статистики, за первые четыре месяца этого года в регионе появилось более 81 тыс. квадратных метров новых жилых площадей. В прошлом году этот показатель был равен 31 тыс.

«В настоящее время в Псковской области 5 застройщиков реализуют 7 крупных проектов комплексной застройки. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 50 тыс. кв. метров жилья», — добавил председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

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