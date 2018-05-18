0
23:08
Разрешения на добычу копытных животных и медведей в Псковской области будут распределены 20 июня
22:39
Уличным концертом завершился фестиваль «Другое искусство» в Пскове (ВИДЕО)
22:22
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
22:10
#Команда2018: Работаем! (ВИДЕО)
21:26
Военно-историческая конференция к 100-летию со дня образования пограничных органов прошла в Пскове
20:17
Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:05
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится
Еще новости
Общество

Итоги операции «Твой выбор» подведены в Псковской области

В период с 5 по 15 мая на территории Псковской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В проведении этой операции ежедневно были задействованы свыше 200 сотрудников органов внутренних дел, 25 представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 30 педагогов муниципальных образований региона.

Сотрудники территориальных ОМВД осуществили проверки более четырехсот подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН, в том числе неоднократно проверяли осужденных несовершеннолетних. Также были организованы межведомственные рейды и контроль мест массового пребывания молодежи с целью выявления лиц, демонстрирующих интересы деструктивного характера, допускающих употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также граждан, совершающих правонарушения в отношении несовершеннолетних.

Без внимания полиции не остались клубы, бары, дискотеки, вокзалы, скверы и парки. Так, на территории обслуживания УМВД России по Пскову 14 мая было проведено мероприятие совместно с представителями Линейного отдела МВД России на станции Псков и Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области.

По результатам профилактических рейдов сотрудники полиции составили 128 административных протоколов, в их числе 91 - на родителей за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ), 2 - на родителей, чьи дети появились в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (статья 20.22 КоАП РФ). Выявлены также 2 факта продажи несовершеннолетним алкогольной продукции (часть 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ), 4 факта их вовлечения в употребление алкогольной продукции (часть 1 статьи 6.10 КоАП РФ).

В образовательных учреждениях с учащимися проведено около двухсот лекций, в том числе по предупреждению деструктивных и криминальных проявлений. Мероприятия, направленные на правовое просвещение несовершеннолетних, пропаганду законопослушного поведения и профилактику дорожно-транспортного травматизма осуществили сотрудники УГИБДД УМВД России по Псковской области. В частности, 11 мая ими совместно с общественной организацией «Эстафета добра» была оранизована встреча с ребятами из МБОУ «Многопрофильный лицей № 20».

«В целом, операция «Твой выбор» прошла результативно и с положительной динамикой. За время ее проведения подростковых объединений экстремистской и деструктивной направленности на территории области не выявлено. Преступлений и правонарушений экстремистской направленности не допущено», - отметили в полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Разрешения на добычу копытных животных и медведей в Псковской области будут распределены 20 июня
18 мая 2018
Разрешения на добычу копытных животных и медведей в Псковской области будут распределены 20 июня
Уличным концертом завершился фестиваль «Другое искусство» в Пскове (ВИДЕО)
18 мая 2018
Уличным концертом завершился фестиваль «Другое искусство» в Пскове (ВИДЕО)
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров
18 мая 2018
Президент РФ подписал указы о назначении новых министров и вице-премьеров 1
#Команда2018: Работаем! (ВИДЕО)
18 мая 2018
#Команда2018: Работаем! (ВИДЕО) 1
Военно-историческая конференция к 100-летию со дня образования пограничных органов прошла в Пскове
18 мая 2018
Военно-историческая конференция к 100-летию со дня образования пограничных органов прошла в Пскове 1
Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2018
Секции и пленарное заседание форума #Команда2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится
18 мая 2018
Михаил Ведерников - участникам #Команды2018: Я уверен, что у нас все получится 1
Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил Михаил Ведерников
18 мая 2018
Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил Михаил Ведерников 1

Идет загрузка...