Итоги операции «Твой выбор» подведены в Псковской области

21:34, 18 мая 2018, ПАИ

В период с 5 по 15 мая на территории Псковской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В проведении этой операции ежедневно были задействованы свыше 200 сотрудников органов внутренних дел, 25 представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 30 педагогов муниципальных образований региона.

Сотрудники территориальных ОМВД осуществили проверки более четырехсот подростков, состоящих на профилактическом учете в ПДН, в том числе неоднократно проверяли осужденных несовершеннолетних. Также были организованы межведомственные рейды и контроль мест массового пребывания молодежи с целью выявления лиц, демонстрирующих интересы деструктивного характера, допускающих употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также граждан, совершающих правонарушения в отношении несовершеннолетних.

Без внимания полиции не остались клубы, бары, дискотеки, вокзалы, скверы и парки. Так, на территории обслуживания УМВД России по Пскову 14 мая было проведено мероприятие совместно с представителями Линейного отдела МВД России на станции Псков и Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Псковской области.

По результатам профилактических рейдов сотрудники полиции составили 128 административных протоколов, в их числе 91 - на родителей за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (часть 1 статьи 5.35 КоАП РФ), 2 - на родителей, чьи дети появились в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (статья 20.22 КоАП РФ). Выявлены также 2 факта продажи несовершеннолетним алкогольной продукции (часть 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ), 4 факта их вовлечения в употребление алкогольной продукции (часть 1 статьи 6.10 КоАП РФ).

В образовательных учреждениях с учащимися проведено около двухсот лекций, в том числе по предупреждению деструктивных и криминальных проявлений. Мероприятия, направленные на правовое просвещение несовершеннолетних, пропаганду законопослушного поведения и профилактику дорожно-транспортного травматизма осуществили сотрудники УГИБДД УМВД России по Псковской области. В частности, 11 мая ими совместно с общественной организацией «Эстафета добра» была оранизована встреча с ребятами из МБОУ «Многопрофильный лицей № 20».

«В целом, операция «Твой выбор» прошла результативно и с положительной динамикой. За время ее проведения подростковых объединений экстремистской и деструктивной направленности на территории области не выявлено. Преступлений и правонарушений экстремистской направленности не допущено», - отметили в полиции.