«Каштанку» покажут последний раз в этом сезоне в Пскове 19 мая

18:22, 18 мая 2018, ПАИ

19 мая в 18:00 Псковский театр драмы последний раз в этом театральном сезоне покажет спектакль «Каштанка» в постановке заслуженной артистки России, актрисы и уроженки Пскова Юлии Пересильд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Сразу после показа актёры едут на гастроли в Москву. Юлия Пересильд вошла в конкурсную программу фестиваля искусств «Черешневый лес». 24 мая «Каштанка» будет поставлена на сцене Театра Наций для московских зрителей», – рассказали в пресс-службе.

«Псков – неслучайный выбор для Пересильд: здесь она родилась и выросла, этот спектакль – ее подарок родному городу. «Каштанка» для Пересильд – новая и важная веха: многофигурный, сложнопостановочный музыкальный спектакль, в основе которого парадоксальный режиссерский ход. Теперь, благодаря Открытому фестивалю «Черешневый лес», и московская публика сможет его увидеть», – добавили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

В спектакле играют: Ксения Тишкова и Анна Шуваева, Александр Овчаренко, Максим Плеханов, Денис Золотарев, Камиль Хардин, Наталия Петрова, Андрей Ярославлев. Продолжительность спектакля составляет 1 час 20 минут без антракта. Для зрителей 16+.

Напомним, премьера «Каштанки» состоялась 7 февраля.