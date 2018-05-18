Антитеррористическое учение в Середке провели псковские чекисты

17:44, 18 мая 2018, ПАИ

18 мая оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области провел антитеррористическое учение в Середке под условным наименованием «Гроза-2018».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСБ России по региону, в межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства территориального и пограничного управлений ФСБ, а также УМВД, УФСИН, отдел Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти региона.

По замыслу учения, группа вооруженных лиц совершила попытку нападения на объекте государственной власти ФКУ ИК-4. Под угрозой оружия преступники захватили заложников и выдвинули неприемлемые для руководства страны требования.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба, начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна, «террористы» нейтрализованы, все заложники освобождены.

Подводя итоги, Алексей Кальян отметил, что цели учения достигнуты, а приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

Добавим, что антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб Псковской области, проводятся регулярно согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета.