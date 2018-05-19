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Спорт

Летний сезон экстремальных видов спорта откроют псковичи на паркур-фестивале «Без Границ»

19 мая в 13:00 в Пскове пройдет молодежный паркур-фестиваль «Без Границ», который станет официальным открытием сезона экстремальных видов спорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском Молодёжном центре. 

Участниками могли стать молодые люди в возрасте от 10 до 30 лет, занимающиеся паркуром и фрираном. Несовершеннолетние участники должны иметь при себе разрешение на участие от родителей (или иных законных попечителей).

Спортсмены будут распределены по возрастным категориям: младшая группа (от 10 до 13 лет), юниоры (от 14 до 17 лет) и старшая группа (от 18 до 30 лет). У каждого участника будет 1 минута 30 секунд, чтобы продемонстрировать свои умения на специально оборудованной площадке. Судьи оценят зрелищность выступления и сложность трюков. Во время подведения итогов спортсмены смогут выступить со свободной программой прыжков по фигурам.

Лучшие паркуристы и фриранеры будут награждены призами и дипломами участников фестиваля. Подробности - в группе Молодежного центра «ВКонтакте», а также встрече мероприятия.

Организаторами является Псковский городской молодежный центр и паркур-парк «Ирбис».

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