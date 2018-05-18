На 51 тысячу рублей оштрафованы псковские почтовики за нарушения при доставке судебных извещений

18:25, 18 мая 2018, ПАИ

С января по апрель судебные приставы УФССП России по Псковской области составили в отношении сотрудников ФГУП «Почта России» 97 административных протоколов по статье 13.26 КоАП РФ (нарушение сроков или порядка доставки судебных извещений). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, по каждому из них назначены штрафы. Общая сумма взыскания составила 51 тысячу рублей.

Одно такое выявленное правонарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Контроль за надлежащей доставкой судебных писем осуществляют судебные приставы по ОУПДС. Они и составляют административные протоколы, основная причина которых - нарушение сроков доставки писем с пометкой «Судебное». Письмо с такой пометкой должно лично вручаться под подпись получателю, если его нет дома - оставлено уведомление о необходимости получить заказное письмо на почте.