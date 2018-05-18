Отряд псковских полицейских отправился в командировку на Северный Кавказ

23:36, 18 мая 2018, ПАИ

18 мая группа сотрудников органов внутренних дел Псковской области отправилась в служебную командировку в Северо-Кавказский регион. Псковские полицейские ближайшие шесть месяцев будут обеспечивать охрану правопорядка в Малгобекском районе Ингушетии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, перед отправкой был проведен инструктаж сотрудников. Они представляют различные подразделения, службы полиции и отделы внутренних дел на районном уровне. Для многих из них это уже не первая подобная командировка. Сопровождать сводный отряд будет заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников.

«У Центра профессиональной подготовки УМВД полицейских провожали сослуживцы, родные и близкие. Главное пожелание отправляющимся - успешно выполнить свои служебные задачи и благополучно вернуться домой», - рассказали в полиции.