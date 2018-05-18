Театральная мастерская «Гвозди» приглашает псковичей на летние курсы

19:20, 18 мая 2018, ПАИ

Театральная мастерская «Гвозди» приглашает взрослых и детей на летние курсы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

С 4 по 15 июня пройдет курс «Маска. Теория и практика» — изготовление масок под руководством театрального художника, работа на сцене с изготовленными предметами, мини-лекции по истории масок. Финал — открытый показ для родителей и друзей на малой сцене театра.

Курс будет проходить ежедневно в репетиционных помещениях театра драмы имени А. С. Пушкина и малой сцене, исключая выходные, длительность занятия составит 2 часа. Возрастные ограничения 10 +. Стоимость курса – 4000 рублей

С 11 по 22 июня состоится курс «Я выхожу на сцену» — десятидневный интенсив для взрослых в пространстве театра: сценическая речь и актерское мастерство, возможность попробовать свои силы в ситуации публичности. Финал — открытый показ на малой сцене.

Курс пройдет ежедневно на малой сцене театра драмы имени А. С. Пушкина, исключая выходные, длительность занятия 2 часа. Возрастные ограничения 18+. Стоимость курса – 3700 рублей.

С 18 по 22 июня состоятся пятидневные курсы «Основы сценической речи» – за пять дней участники курса на практике познакомятся с основными понятиями, связанными с профессионально поставленной речью: фонационное дыхание, артикуляционные упражнения, действие словом. Упражнения будут в форме игр. Финал — открытый показ, проверка навыков перед публикой.

Курс будет проходить на малой сцене театра драмы имени А. С. Пушкина с понедельника по пятницу длительностью занятий 2 часа. Возрастные ограничения 10+. Стоимость курса – 1750 рублей.

С 4 по 8 июня сцена из спектакля «Вот это вещь!» – контактная и индивидуальная танцевальная импровизация: пять дней движения и общения. Тренировка умения слышать импульсы своего тела, техники включения импровизационного состояния, обогащение танцевальной лексики. Финал — открытый показ в театре драмы имени А.С. Пушкина.

Курс пятидневный, с понедельника по пятницу, длительностью занятия 2 часа. Будет проходить в репетиционных помещениях театра имени А. С. Пушкина. Возрастные ограничения 13+. Стоимость курса – 1750 рублей.

Также предусмотрен курс «Индивидуальные и парные занятия актерским мастерством и техникой речи» с возрастными ограничениями 10+ и 18+: адаптация методики к конкретным задачам учеников, рекомендации на каждом этапе обучения. Длительность курса и стоимость — в зависимости от поставленных целей.

Можно познакомиться с работой мастерской ближе, если посетить спектакли, премьеры которых состоятся в ближайшее время: 20 мая в воскресенье в 19:00 на малой сцене премьера теневого спектакля «Сны о Снежной королеве» группы «Визуальный театр» и 26 мая в суббота в 14:00 и 16:00 премьера спектакля-нонсенса с перемещениями «Играем на Лире». Начало в фойе большой сцены.

Билеты на спектакли можно приобрести на сайте и в кассе театра.

Задать вопросы и записаться на курсы можно, позвонив по телефонам: +7 953 233 08 63 и +7 911 395 77 63. Все подробности в группе Вконтакте.