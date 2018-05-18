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Общество

Школьники побывали в гостях в Псковском филиале академии ФСИН России

Старшеклассники гуманитарного лицея посетили музейную экспозицию Псковского филиала академии ФСИН, а также побывали в учебных, спальных корпусах и библиотеке.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России, экскурсию по вузу провел заместитель ответственного секретаря приемной комиссии академии ФСИН России Максим Григорьев, который познакомил школьников с историей образовательной организации. Гости увидели музейную экспозицию, рассказывающую о 26-летнем пути становления вуза: на фотографиях свидетели прошлых лет – руководители, преподаватели, курсанты и студенты сначала специальной средней школы, затем Псковского юридического института ФСИН России, а с 2013 года Псковского филиала Академии ФСИН России.

Отметим, что выставка отражает все сферы деятельности вуза: образовательную, научную, культурную и спортивную; она рассказывает о воспитательной работе, проводимой в Псковском филиале академии, которая включает в себя духовно-нравственное, патриотическое направления.

В ходе экскурсии старшеклассников познакомили с условиями поступления в образовательную организацию на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг.

«В Псковском филиале академии очень много возможностей для творческого роста молодежи и созданы все необходимые условия для получения качественного юридического образования», – отметил Максим Григорьев.

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