Школьники побывали в гостях в Псковском филиале академии ФСИН России

23:32, 18 мая 2018, ПАИ

Старшеклассники гуманитарного лицея посетили музейную экспозицию Псковского филиала академии ФСИН, а также побывали в учебных, спальных корпусах и библиотеке.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала академии ФСИН России, экскурсию по вузу провел заместитель ответственного секретаря приемной комиссии академии ФСИН России Максим Григорьев, который познакомил школьников с историей образовательной организации. Гости увидели музейную экспозицию, рассказывающую о 26-летнем пути становления вуза: на фотографиях свидетели прошлых лет – руководители, преподаватели, курсанты и студенты сначала специальной средней школы, затем Псковского юридического института ФСИН России, а с 2013 года Псковского филиала Академии ФСИН России.

Отметим, что выставка отражает все сферы деятельности вуза: образовательную, научную, культурную и спортивную; она рассказывает о воспитательной работе, проводимой в Псковском филиале академии, которая включает в себя духовно-нравственное, патриотическое направления.

В ходе экскурсии старшеклассников познакомили с условиями поступления в образовательную организацию на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об оказании образовательных услуг.

«В Псковском филиале академии очень много возможностей для творческого роста молодежи и созданы все необходимые условия для получения качественного юридического образования», – отметил Максим Григорьев.