Псковича с татуировкой на плече в виде рисунка корабля разыскивает полиция

21:13, 18 мая 2018, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по Пскову разыскивает 48-летнего уроженца поселка Струги Красные Александра Веденеева, который с 8 апреля утратил связь с родственниками. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Приметы: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, волосы тёмно-русые, короткие, глаза серые.

Особые приметы: татуировка на плече в виде рисунка корабля и надпись «Североморск», отсутствует фаланга на безымянном пальце правой руки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Александра Веденеева просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.