О правилах дорожного движения рассказали полицейские и общественники студентам ПсковГУ

22:27, 18 мая 2018, ПАИ

В Пскове полицейские и общественники рассказали студентам Псковского государственного университета о правилах дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Пскову Юлия Федорова в интерактивной форме напомнила молодым людям об основных правилах поведения на дороге, как в роли водителя, так и в качестве пешехода. Им также показали видеозаписи с камер наблюдения и видеорегистратора патрульной машины ГИБДД, наглядно демонстрирующие последствия несоблюдения правил дорожного движения, в том числе вождения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В завершение дискуссии гостья из полиции пожелала ребятам быть дисциплинированными на дороге, обеспечивая тем самым не только свою безопасность, но и безопасность всех участников дорожного движения.

«Педагоги и студенты поблагодарили инспектора по пропаганде ОГИБДД УМВД Юлию Федорову и представителей Общественного совета при УМВД России по Пскову за это познавательное и интересное мероприятие», - рассказали в полиции.