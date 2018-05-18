Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил Михаил Ведерников

18:06, 18 мая 2018, ПАИ

Возможность вступить в #Команду2018 должна быть постоянной для всех, заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на пленарном заседании по итогам первого форума проекта 18 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников поздравил всех собравшихся и сказал: «Вы все реалисты, далеко не все просили деньги. Мне понравились проекты, они все живые, земные и все реализуемые. Вы начали общаться друг с другом, и проекты начали сливаться. Это важно. Важно, чтобы мы начали общаться». Он отметил, что с проектами нужно поработать.

Врио губернатора сказал, что часть проектов уже начали реализовывать, возможно, что-то будет реализовано с помощью бизнеса, «которому не все равно, что происходит в области».

Сам руководитель региона будет поддерживать проект «Фонд развития Псковской области», который будет регистрировать «группа ответственных товарищей». «Все расходы фонда будут абсолютно прозрачными», - заверил Михаил Ведерников.

«Главное, что сегодня произошло - мы все поверили в то, что наши проекты реализуемы, - заявил он. - Сначала люди робко начинали рассказывать, а когда слышали слова поддержки, понимали, что им помогут».

«Я шел на секцию с предвкушением, что люди будут рассказывать что-то оторванное от жизни, но все проекты оказались вполне реализуемым», - поделился впечатлениями ведущий форума Виталий Михайлов. Однако он выделил некоторые моменты, например, что многие проекты пересекаются. «Мне показалось, что многим не хватает не то что финансов и административных ресурсов, а общения и понимания, что важно заявить о себе и просто начать делать», - добавил Виталий Михайлов.

Напомним, что проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.