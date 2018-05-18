За отсутствие инструктажа псковская инспекция труда наказала красногородский хлебокомбинат

19:21, 18 мая 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Красногородский хлебокомбинат» за нарушения требований охраны труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе внеплановой выездной проверки установлено, что на предприятии не были проведены вводные инструктажи с принимаемыми работниками.

Госинспектор труда выдал предписание работодателю об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.