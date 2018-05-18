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Общество

Обучающую площадку по подготовке грантов предложил создать в Псковской области врио губернатора

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил организовать в регионе площадку, на которой велось бы обучение правильному составлению документации для участия в грантах. С такой инициативой он выступил на пленарном заседании первого форума масштабного проекта #Команда2018, который проходит сегодня, 18 мая, в Пскове, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заняться созданием обучающей площадки глава региона предложил руководителю организации «Вечевой Орден» Ольге Родиной.

Напомним, что проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

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