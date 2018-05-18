Проект #Команда2018 удался и у него большое будущее, уверена депутат Госдумы

18:38, 18 мая 2018, ПАИ

Проект #Команда2018 удался и у него большое будущее, заявила депутат Государственной думы РФ VII созыва, член комитета по культуре Елена Бондаренко на пленарном заседании по итогам первого форума масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 18 мая. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«До форума у меня было ощущение, что 90% проектов написаны за 2-3 дня или списаны. Я была удивлена, что все проекты были качественными и с привязкой к области», - заявила парламентарий.

Она также заметила, что большинство людей ничего не просили: только просьбы организовать мастер-классы, привезти экспертов. «Все проекты реальные. Заряд энергии я сегодня получила», - заключила Елена Бондаренко.