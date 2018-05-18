Между федеральными экспертами и авторами проектов #Команды2018 будет налажена постоянная связь

18:46, 18 мая 2018, ПАИ

Постоянная связь будет налажена между федеральными экспертами и авторами проектов #Команды2018. Об этом шла речь на пленарном заседании по итогам первого форума масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 18 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что в рамках проекта хочется получить искреннюю обратную реакцию: что получилось, что не получилось.

Общественный деятель и кинопродюсер Шамиль Джафаров предложил, чтобы в каждой секции был выделен человек, который будет ежедневно коммуницировать с экспертами проекта #Команда2018. «И те проекты, которые не были заслушаны, тоже смогут найти таким образом поддержку», - отметил он. Шамиль Джафаров также добавил, что каждый месяц приезжать в регион невозможно, и предложил собрать «куст» проектов, которые можно было бы продвинуть. «Мы не за то, чтобы поговорить. А за то, чтобы сделать», - подчеркнул он.

Директор Имперского Русского балета, заслуженный деятель искусств РФ Гедиминас Таранда предложил в каждой секции выбирать пять лучших работников, которые будут аккумулировать информацию и взаимодействовать с экспертами.

Михаил Ведерников подчеркнул, что эксперты #Команды2018 должны встречаться на тематических мероприятиях и продолжать работу. Он отметил, что хотел, чтобы сформировался актив, который помогал проводить мероприятия подобные этому форуму, например, из числа волонтеров.

Он также сказал, что людей необходимо учить, например тому, как позиционировать себя в Интеренете, как себя там вести. «Я свой инстаграм веду сам и выложил вчера шесть постов уже поздно ночью, потому что у меня нет другого времени, но знающие люди могут посоветовать, когда выкладывать посты, как вести диалог, какую паузу держать между постами», - привёл пример глава региона.