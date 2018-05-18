Шамиль Джафаров: Ни один проект #Команды2018 не останется без ответа

19:02, 18 мая 2018, ПАИ

Ни один проект #Команды2018 не останется без ответа. Об этом заявил общественный деятель и кинопродюсер Шамиль Джафаров на пленарном заседании по итогам первого форума проекта 18 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Шамиль Джафаров отметил, что 18 мая - только начало работы. «Мы наметили направления, поняли, как можно реализоваться», - сказал он и призвал всех к совместной работе.

Напомним, что проект врио губернатора Псковской области #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.